В Одесской области у парня изъяли кокаина почти на 1 млн гривен

В Южном Одесской области полиция задержала парня с полным пакетом кокаина.

Общая стоимость изъятых наркотиков (по ценам “черного” рынка) составила почти 1 млн гривен.

24-летний задержанный получил пакет курьерской доставкой, однако кто его прислал, говорить отказался.

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До избрания меры пресечения парень будет находиться в СИЗО.

— Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (Незаконное приобретение, хранение с целью сбыта наркотических средств по предварительному сговору группой лиц) УК. За такое преступление ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества, — добавили в полиции.

Между тем на Закарпатье полиция расследует дело пенсионерки, которая сбывала наркотики несовершеннолетним, не выходя из дома.

Правоохранители подтвердили, что речь идет о метамфетамине. Дом задержанной находится возле школы, а сама женщина была неоднократно судима за преступления подобного характера.

На этот раз ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.