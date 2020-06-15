На Одещині у хлопця вилучили кокаїну майже на 1 млн гривень

В Южному Одеської області поліція затримала хлопця із повним пакетом кокаїну.

Загальна вартість вилучених наркотиків (за цінами “чорного” ринку) склала майже 1 млн гривень.

24-річний затриманий отримав пакет кур’єрською доставкою, однак хто його надіслав, говорити відмовився.

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До обрання запобіжного заходу хлопець перебуватиме в СІЗО.

– Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб) ККУ. За такий злочин йому загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна, – додали у поліції.

Тим часом на Закарпатті поліція розслідує справу пенсіонерки, яка збувала наркотики неповнолітнім, не виходячи з дому.

Правоохоронці підтвердили, що йдеться про метамфетамін. Будинок затриманої знаходиться неподалік школи, а сама жінка була неодноразово судима за злочини подібного характеру.

Цього разу їй загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.