Непогода с запада переместилась на восток Украины. Ливень с грозами, который прошел днем 29 июня в Мариуполе, затопил улицы города. Маршрутки и другой транспорт по окна в воде.
В частности, под мостом возле Ильичевского рынка в луже застрял автобус, а машину почти полностью накрыло.
Стихия также повалила не одно дерево, произошло несколько ДТП.
В Мариуполе пришлось временно остановить движение трамваев.
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Погода в Украине
Непогода уже стала причиной многих бед на Западной Украине. И это не последнее испытание для этих регионов.
Ночью 30 июня синоптики прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы 15-20 м/с на западе, а днем также на севере, в центре и на юге страны.
В Киеве и области 30 июня ожидается гроза, местами град и шквалы.
Фото: 0629