Непогода с запада переместилась на восток Украины. Ливень с грозами, который прошел днем ​​29 июня в Мариуполе, затопил улицы города. Маршрутки и другой транспорт по окна в воде.

В частности, под мостом возле Ильичевского рынка в луже застрял автобус, а машину почти полностью накрыло.

Стихия также повалила не одно дерево, произошло несколько ДТП.

В Мариуполе пришлось временно остановить движение трамваев.

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Погода в Украине

Непогода уже стала причиной многих бед на Западной Украине. И это не последнее испытание для этих регионов.

Ночью 30 июня синоптики прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы 15-20 м/с на западе, а днем также на севере, в центре и на юге страны.

В Киеве и области 30 июня ожидается гроза, местами град и шквалы.

Источник: 0629, Mnews

Фото: 0629