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Факти / Надзвичайні події

Маршрутки до вікон у воді: у Маріуполі через зливу зупинився транспорт

Негода із заходу перемістилася на схід України. Злива з грозами, яка пройшла вдень 29 червня у Маріуполі, затопила вулиці міста. Маршрутки та інший транспорт до вікон у воді.

Зокрема, під мостом біля Іллічівського ринку у калюжі застряг автобус, а машину майже повністю накрило.

Стихія також повалила не одне дерево, сталося кілька ДТП.

У Маріуполі довелося тимчасово зупинити рух трамваїв.

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Злива у Маріуполі

Фото: 0629

Погода в Україні

Негода вже наробила багато лиха на Західній Україні. І це не останнє випробування для цих регіонів.

Вночі 30 червня синоптики прогнозують дощі, грози, град та шквали до 15-20 м/с на заході, а вдень також на півночі, у центрі та на півдні країни.

У Києві та області 30 червня очікується гроза, подекуди град та шквали.

Джерело: 0629, Mnews

Фото: 0629

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