На Бессарабській площі у центрі Києва близько 4 ранку сталася масова бійка зі стріляниною, унаслідок чого постраждало три особи.

На місце події прибули сім екіпажів патрульних та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Попередньо встановлено, що між двома компаніями виник конфлікт, який переріс в бійку, під час якої один із учасників дістав зброю та здійснив декілька пострілів.

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У результаті інциденту одна із учасниць отримала дотикове поранення ноги, лікарі надали їй допомогу на місці події. Окрім того, двоє учасників отримали ножові поранення та були госпіталізовані до медичних закладів.

До Печерського управління поліції доставили 10 осіб. З місця події експерти вилучили стартовий пістолет та гільзу, які в подальшому будуть направлені на експертизу.

Стрілянина на зупинці

У Миколаєві дві компанії влаштували стрілянину на зупинці громадського транспорту.

Сварка спалахнула між двома нетверезими компаніями. Спершу вони почали битися, а потім пролунало сім пострілів.

Поранення отримали двоє учасників стрілянини, але заяву до поліції один на одного писати відмовились.