На острове Джарылгач в Херсонской области туристку из Киева укусил паук каракурт, которого еще называют черной вдовой.

Киевлянка гуляла босиком по песчаным дюнам и почувствовала сильное жжение и боль в ноге. Это обычная реакция организма на яд паука.

32-летняя женщина была срочно эвакуирована в Скадовск и госпитализирована в районную больницу.

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Похожий случай произошел в прошлом году в Великобритании. 49-летняя Луиза Эдвардс убирала квартиру и не заметила опасного паука, который полз по одной из подушек.

Когда она ее взяла в руки, то ощутила небольшой укол и обнаружила, что ее укусил паук. Женщина не придала этому значения, но через несколько дней место укуса опухло до размеров небольшого мячика.

Эдвардс обратилась к врачу и ей сделали операцию, после которой на ее руке осталась дырка размером около четырех сантиметров.

Женщину укусил паук-стеатода, которого также называют ложной вдовой, и его яд разъел ткани в месте укуса.

Источник: Голос Украины