На острові Джарилгач в Херсонській області туристку з Києва вкусив павук каракурт, якого ще називають чорною вдовою.
Киянка гуляла босоніж піщаними дюнами і відчула сильне печіння і біль в нозі. Це звичайна реакція організму на отруту павука.
32-річна жінка була терміново евакуйована в Скадовськ і госпіталізована в районну лікарню.
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Схожий випадок стався минулого року у Великій Британії. 49-річна Луїза Едвардс прибирала квартиру і не помітила небезпечного павука, який повз по одній з подушок.
Коли вона її взяла в руки, то відчула невеликий укол і виявила, що її вкусив павук. Жінка не надала цьому значення, але через кілька днів місце укусу опухло до розмірів невеликого м’ячика.
Едвардс звернулася до лікаря і їй зробили операцію, після якої на її руці залишилася дірка розміром близько чотирьох сантиметрів.
Жінку вкусив павук-стеатода, якого також називають помилковою вдовою, і його отрута роз’їла тканини в місці укусу.
Джерело: Голос України