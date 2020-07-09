На Ровенщине полиция перекрыла канал поставки и сбыта наркотических веществ в исправительную колонию.

Организаторами оказались руководитель одного из отделений колонии, криминальный авторитет и двое жителей Ровенской и Львовской областей.

— В ходе следственно-оперативных мероприятий установлены организатор и участники преступной деятельности. Канал поставки метадона и бупренорфина в исправительную колонию организовал криминальный авторитет, который сейчас отбывает наказание. К деятельности был привлечен начальник одного из отделений колонии и двое жителей Ровенской и Львовской областей, — сообщает полиция.

По данным полиции, жительница Львовской области занималась приобретением и упаковкой наркотических средств. После этого она отвозила пакеты в Ровенскую область или оформляла их передачу по почте.

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Житель Ровенской области нес ответственность за передачу замаскированных наркотиков работнику колонии, который обеспечивал их беспрепятственное попадание к осужденным.

8 июля правоохранители провели обыски в исправительной колонии и изъяли наркотические вещества и огнестрельное оружие.

Руководителя одного из отделений исправительной колонии и еще двух подозреваемых задержали по ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины.

Еще трем задержанным и криминальному авторитету пока сообщено о подозрении по ст. 307 (Незаконное хранение, перевозка и сбыт наркотических веществ в места лишения свободы) УК Украины.

Полиция еще проводит следственно-оперативные действия по установлению всего круга причастных лиц. Также решается избрание меры пресечения для задержанных.















Продавал наркотики осужденным: в Ровенской области задержали руководителя отделения колонии / 4 фотографии

Наркотики в Украине

В Кривом Роге полиция задержала группу наркодилеров. За месяц злоумышленники зарабатывали около 1,5 млн грн. Продукцию сбывали на территории города через интернет. Правоохранители установили, что в преступную группу входили семь местных жителей в возрасте от 20 до 53 лет.

Шестерым задержанным уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а одному назначили круглосуточный домашний арест.