На Рівненщині поліція перекрила канал постачання та збуту наркотичних речовин до виправної колонії.

Організаторами виявилися керівник одного з відділень колонії, кримінальний авторитет та двоє мешканців Рівненської та Львівської областей.

Під час слідчо-оперативних заходів встановлені організатор та учасники злочинної діяльності. Канал постачання метадону та бупренорфіну до виправної колонії організував кримінальний авторитет, який наразі відбуває покарання. До діяльності був залучений начальник одного з відділень колонії та двоє мешканців Рівненської і Львівської областей, – повідомляє поліція.

За даними поліції, мешканка Львівської області займалась придбанням та пакуванням наркотичних засобів. Після цього вона відвозила пакунки до Рівненської області чи оформлювала їхнє передання поштою.

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Житель Рівненської області ніс відповідальність за передання замаскованих наркотиків працівнику колонії, який забезпечував їхнє безперешкодне потрапляння до засуджених.

8 липня правоохоронці провели обшуки у виправній колонії та вилучили наркотичні речовини та вогнепальну зброю.

Керівника одного з відділень виправної колонії та ще двох підозрюваних затримали за ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КК України.

Ще трьом затриманим і кримінальному авторитету наразі повідомлено про підозру за ст. 307 (Незаконне зберігання, перевезення та збут наркотичних речовин у місця позбавлення волі) КК України.

Поліція ще проводить слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола причетних осіб. Також вирішується обрання запобіжного заходу для затриманих.















Продавав наркотики засудженим: на Рівненщині затримали керівника відділення колонії / 4 фотографии

Наркотики в Україні

У Кривому Розі поліція затримала групу наркодилерів. За місяць зловмисники заробляли близько 1,5 млн грн. Продукцію збували на території міста через інтернет. Правоохоронці встановили, що до злочинної групи входили сім місцевих жителів віком від 20 до 53 років.

Шістьом затриманим вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а одному призначили цілодобовий домашній арешт.