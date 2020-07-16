В машине нашли наручники: как расследуют изнасилование девушки-сироты в Одессе

В Одессе мужчина, который согласился подвезти с пляжа 16-летнюю девушку, изнасиловал ее в своей машине.

Во время обысков авто подозреваемого полиция нашла наручники. Для чего они понадобились, мужчина объяснить отказался.

По его словам, девушка была в состоянии сильного алкогольного опьянения и первая начала намекать на романтическое продолжение знакомства.

— Сначала она просила сигарету (я не курю), затем — купить выпивки, потом — подвезти домой. Девушка была абсолютно в неадекватном состоянии, — сказал подозреваемый в полиции.

Потерпевшая подтвердила, что после громкого ночи с друзьями на одном из пляжей Одессы так устала, что заснула в автомобиле по дороге домой. А случайный знакомый воспользовался ее беспомощностью.

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Выяснилось, что у девушки нет родителей, и живет она с семьей своего кавалера, которые приняли ее к себе.

Кроме того, что сейчас она переживает большую травму, на девушку набросились интернет-пользователи, которые узнали о произошедшем. Многие из них убеждены, что именно она виновата в том, что произошло в то утро.

— У нее нет шансов забыть об этом, ведь информация в интернете остается навсегда. Ей сейчас очень больно, — прокомментировала ситуацию правозащитница Зоя Мельник.

Если после результатов судмедэкспертизы подтвердится, что девочка сказала правду, то ее обидчику грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.

О том, что в Одессе 16-летнюю девочку изнасиловали в машине, когда она спала, стало известно 13 июля.

В милицию обратилась сама жертва, а обидчика удалось отыскать по горячим следам.