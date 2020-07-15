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Факты / Происшествия

Изнасилование несовершеннолетней в Одессе: полицейскому сообщили о подозрении

Инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции в Одессе сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней девушки в феврале 2020 года.

В этот период в полицию обратилась женщина и сообщила об исчезновении дочери после ссоры. Полицейские составили админпротокол, а после того, как нашли дочь, провели с ней беседу.

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11 февраля подозреваемый заставил девушку поехать к нему домой и изнасиловал ее. После этого отвез на транспортную остановку.

Через несколько дней несовершеннолетняя рассказала об случившемся своему учителю и он уговорил ее написать заявление в полицию.

Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Изнасилование в Одессе

13 июля в Одессе правоохранители задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девушки.

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ее изнасиловал неизвестный мужчина.

Источник: ГБР

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