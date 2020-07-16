В машині знайшли наручники: як розслідують зґвалтування дівчини-сироти в Одесі

В Одесі чоловік, який погодився підвезти з пляжу 16-річну дівчину, зґвалтував її у своїй машині.

Під час обшуків авто 34-річного підозрюваного поліція знайшла наручники. Для чого вони знадобилися, чоловік пояснити відмовився.

За його словами, дівчина була у стані сильного алкогольного сп’яніння та перша почала натякати на романтичне продовження знайомства.

– Спочатку вона просила сигарету (я не курю), потім – купити випивки, потім – підвезти додому. Дівчина була абсолютно в неадекватному стані, – сказав підозрюваний у поліції.

Потерпіла підтвердила, що після гучної ночі з друзями на одному із пляжів Одеси так втомилася, що заснула в автомобілі дорогою додому. А випадковий знайомий скористався її безпорадністю.

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З’ясувалося, що у дівчини немає батьків, і живе вона із родиною свого кавалера, які прийняли її до себе.

Крім того, що зараз вона переживає велику травму, на дівчину накинулися інтернет-користувачі, які дізналися про подію. Чимало з них переконані, що саме вона винна у тому, що сталося того ранку.

– У неї немає шансів забути про це, адже інформація в інтернеті залишається назавжди. Їй зараз дуже боляче, – прокоментувала ситуацію правозахисниця Зоя Мельник.

Якщо після результатів судмедекспертизи підтвердиться, що дівчинка сказала правду, то її кривднику загрожуватиме позбавлення волі строком від 7 до 12 років.

Про те, що в Одесі 16-річну дівчинку зґвалтували в машині, коли вона спала, стало відомо 13 липня.

До правоохоронців звернулася сама жертва, а кривдника вдалося відшукати по гарячих слідах.