Луцк стрельба: террорист взял в заложники целый автобус пассажиров

В Луцке на Театральной площади неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и сообщил о заминировании транспорта.

Правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Также он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать.

Театральную площадь перекрыли полностью, а на месте происшествия работают все соответствующие структуры.











В Луцке взяли в заложники автобус с пассажирами, его заминировали / 3 фотографии

Известно, что человек выдвинул правоохранителям свои условия. С ним ведутся переговоры. С захватчиками связываются по телефону.

— Мужчина захватил автобус с заложниками, при нем взрывчатка, оружие. Требования опубликовал в соцсети Twitter. Понятных требований не сказал, просто общие фразы, общее недовольство то системой. Не указывает которой. Изучаем, звоним. Мы стараемся уточнить его требования, — рассказал руководитель ГУНП в Волынской области Юрий Крошко.

Из автобуса уже прозвучало несколько выстрелов.

Фото: Суспільне Волинь