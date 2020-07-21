У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.

Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю. Також він повідомив, що в іншій частині міста є міна, яка повинна здетонувати.

Театральний майдан перекрили повністю, а на місці події працюють усі відповідні структури.

Наразі відомо, що чоловік висунув правоохоронцям свої умови. З ним ведуться перемовини. Із захопником зв’язуються телефоном.

– Чоловік захопив автобус з заручниками, при ньому вибухівка, зброя. Вимоги опублікував у соцмережі Twitter. Зрозумілих вимог не висвітлено, просто загальні фрази, загальне невдоволення якось системою. Не вказує якою. Вивчаємо, телефонуємо. Ми намагаємося уточнити його вимоги, – розповів керівник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

З автобуса уже пролунало кілька пострілів.