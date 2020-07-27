Из-за аварии на ТЭЦ в Киеве вечером 27 июля на станции Площадь Льва Толстого погас свет.

В этот момент на станции находились десятки пассажиров.

Причиной стали неполадки на ТЭЦ №5 в Киеве, из-за чего свет также исчезло в Печерском, Голосеевском, Соломенском районах столицы.

Очевидцы сняли на видео темноту в метро, а громкие звуки сигнального звонка добавляли больше жути.

Свет появился уже через несколько минут и метро на станции Площадь Льва Толстого возобновило свою работу.

Кроме этого, также не работали станции метро Дружбы народов и Печерская и пассажирам разрешили покинуть платформы.

Авария на ТЭЦ №5 в Киеве

О неполадках на столичной ТЭЦ №5 стало известно вечером 27 июля.

После сообщения о повреждении соответствующие подразделения КП Киевтеплоэнерго выехали на теплоэлектроцентраль для оперативного устранения и восстановления работы оборудования.

Также совместно со службами ДТЭК Киевские электрические сети осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ — 3 часа.