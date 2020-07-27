Авария на ТЭЦ №5: в Киеве пропал свет сразу в нескольких районах

В Киеве исчезло электроснабжение сразу в центре и нескольких районах столицы: Печерском, Голосеевском, Соломенском районах, а также Боярке.

В КГГА сообщают, что произошло повреждение теплоэлектроцентрали № 5.

Сейчас соответствующие подразделения коммунального предприятия Киевтеплоэнерго работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования.

Также совместно со службами ДТЭК Киевские электрические сети осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ — три часа.

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В связи с отсутствием напряжения в электросети задерживается ряд троллейбусных маршрутов.

В частности, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50.

Не работают станции метро Дружбы народов и Печерская, пассажиры покидают платформы.

Остановились троллейбусы и прекратил работу ТРЦ Ocean Plaza — всех эвакуировали.

Киевляне заметили, что на ТЭЦ №5 произошел пожар или какая-то другая поломка, которая привела к образованию дыма над ТЭЦ.

В ТЦ River Mall также перебивает свет, сеансы в Планете Кино могут отменить.

Утечка данных из Cloudflare

В так называемом DarkNet опубликовали перечень почти 3 млн сайтов, которые используют Cloudflare для защиты от DDoS и других атак.

По данным СНБО, слитый в DarkNet перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направленных на них атак.

Среди обнародованных адресов 45 записей с доменом “gov.ua” и более 6,5 тысячи с доменом “ua”. Часть этих ресурсов принадлежит объектам критической инфраструктуры.