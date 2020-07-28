В Кирилловке после шторма и ливня с грозой затопило улицы поселка и базы отдыха на Федотовой косе.

Людям на косе пришлось передвигаться по пояс в воде, автомобили оказались затопленными по самые окна. И даже спустя сутки после потопа Федотова коса остается затопленной, хотя вода постепенно убывает.

Из-за обильных дождей поднялся уровень воды на части дороги от поселка Степок до острова Бирючий.

С центральной площади Кирилловки откачали около 10 куб. м воды, а с проспекта Приморский — в три раза больше.

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Кирилловка после ливня ушла под воду: последствия непогоды показали с высоты / 4 фотографии

Непогода в Бердянске

В Запорожской области в Бердянске из-за ливней с грозами 27 июля остановился транспорт. Из-за высокого уровня воды, выше колен, люди не могут перейти дорогу.

Также из-за непогоды обесточены микрорайоны Коса, Военный городок и частично Нагорная часть в районе улицы Софиевской.