У Кирилівці після шторму і зливи з грозою затопило вулиці селища і бази відпочинку на Федотової косі.

Людям на косі довелося пересуватися по пояс у воді, автомобілі затопило по самі вікна. І навіть через добу після потопу Федотова коса залишається затопленою, хоча рівень води поступово зменшується.

Через рясні дощі піднявся рівень води на частині дороги від селища Степок до острова Бірючий.

З центральної площі Кирилівки відкачали близько 10 куб. м води, а з проспекту Приморський – утричі більше.

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Кирилівка після зливи пішла під воду: наслідки негоди показали з висоти / 4 фотографии

Негода в Бердянську

У Запорізькій області в Бердянську через зливи з грозами 27 липня зупинився транспорт. Через високий рівень води, вище колін, люди не можуть перейти дорогу.

Також через негоду знеструмлено мікрорайони Коса, Військове містечко і частково Нагірна частина в районі вулиці Софіївській.