Лето 2020 года начнется с небольшим запозданием, рассказал Фактам ICTV старший научный сотрудник Укргидрометцентра Владислав Тимофеев.

— Лето немножко задерживается, ведь очень теплая зима предпологает какую-то компенсацию – отрицательную аномалию. Но тепло будет – июль и август типично будут жаркими, — сказал он.

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Этим летом ожидаются сильные ливни, град, шквалы и грозы. Несмотря на это, в Украине летом холодов синоптики не прогнозируют.

В июне есть вероятность жарких периодов, когда температура воздуха может достичь 30 и даже выше градусов тепла.

Жаркая погода в Украине стала рекордной за последние годы. В целом синоптики прогнозируют температурный максимум в июне. Температура составит около 39° тепла, в горных районах — 31°.

Средняя температура в течение месяца будет держаться на уровне +16°-21°. Но ожидается большое количество гроз, ливней и града.