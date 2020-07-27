Непогода в Бердянске: потоп в центре города, без света несколько микрорайонов

Ливни с грозами утром 27 июля парализовали транспорт в центре Бердянска Запорожской области.
Машины не едут, а плывут по центру города, люди не могут перейти дорогу, потому что вода поднялась выше колен.
Из-за непогоды обесточены микрорайоны Коса, Военный городок и частично Нагорная часть в районе улицы Софиевской.
Бригады электриков работают над восстановлением электроснабжения.
По прогнозам синоптиков, 27 июля на территории Запорожской области кратковременные дожди, грозы, местами шквалы до 15-20 м/с.
В то же время жарко — днем +27 +32.
Штормовое предупреждение
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды днем 27 июля на западе и юге Украины, а также в Житомирской области.
В частности, ожидаются ливни, грозы и шквалы, которые соответствуют I уровню опасности (желтый).
Источник: Бердянськ 24
Фото: Бердянськ 24