Непогода в Бердянске: потоп в центре города, без света несколько микрорайонов

Ливни с грозами утром 27 июля парализовали транспорт в центре Бердянска Запорожской области.

Машины не едут, а плывут по центру города, люди не могут перейти дорогу, потому что вода поднялась выше колен.

Из-за непогоды обесточены микрорайоны Коса, Военный городок и частично Нагорная часть в районе улицы Софиевской.

Бригады электриков работают над восстановлением электроснабжения.











Ливень превратил Бердянск в Венецию, без света несколько микрорайонов / 3 фотографии

По прогнозам синоптиков, 27 июля на территории Запорожской области кратковременные дожди, грозы, местами шквалы до 15-20 м/с.

В то же время жарко — днем ​​+27 +32.

Штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды днем 27 июля на западе и юге Украины, а также в Житомирской области.

В частности, ожидаются ливни, грозы и шквалы, которые соответствуют I уровню опасности (желтый).

Источник: Бердянськ 24

Фото: Бердянськ 24