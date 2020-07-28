Почти 50 тыс. за неделю: хакеры увеличили атаки на сайты госорганов

Специализированное структурное подразделение по реагированию на киберинциденты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины CERT-UA в период с 22 до 28 июля заблокировал 49 125 кибератак на госорганы власти.

Это в 60 раз больше, чем у попередный неделю.

3% атак — это киберзлам пароля путем перебора всех возможных вариантов ключа;

3% техника спама для взлома электронной почты

93% — сетевые атаки прикладного типа.

Также служба Госспецсвязи заблокировала 3 DDoS-атаки (хакерская атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа) на сайт Офиса президента Украины.

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Утечка данных из Cloudflare

В так называемом DarkNet опубликовали перечень почти 3 млн сайтов, которые используют Cloudflare для защиты от DDoS и других атак.

По данным СНБО, слитый в DarkNet перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направленных на них атак.

Среди обнародованных адресов 45 записей с доменом “gov.ua” и более 6,5 тысячи с доменом “ua”. Часть этих ресурсов принадлежит объектам критической инфраструктуры.

Источник: Госспецсвязь