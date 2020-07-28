Майже 50 тис. за тиждень: хакери збільшили атаки на сайти держорганів

Спеціалізований структурний підрозділ з реагування на кіберінциденти Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України CERT-UA в період з 22 до 28 липня заблокував 49 125 кібератак на державні органи влади.

Це у 60 разів більше, ніжу попередный тиждень.

3% атак – це кіберзлам паролю шляхом перебору всіх можливих варіантів ключа;

3% зламів за технікою, яку використовують спамери для злому електронної пошти;

93% – мережеві атаки прикладного типу.

Також служба Держспецзв’язку заблокувала 3 DDoS-атаки (хакерська атака на обчислювальну систему з метою довести її до відмови) на сайт Офісу президента України.

Читайте: Може сісти на п’ять років: в Чернівцях 17-річний хлопець продавав дані тисяч користувачів

Витік даних з Cloudflare

У так званому DarkNet опублікували перелік майже 3 млн сайтів, які використовують Cloudflare для захисту від DDoS та інших атак.

За даними РНБО, злитий в DarkNet перелік містить реальні IP-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак.

Серед оприлюднених адрес 45 записів з доменом “gov.ua” і понад 6,5 тисячі з доменом “ua”. Частина цих ресурсів належить об’єктам критичної інфраструктури.

Джерело: Держспецзв’язок