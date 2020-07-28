Мужчина избил женщину в Днепре - его задержали

В Днепре полицейские Шевченковского отделения полиции задержали мужчину, который избил женщину на Европейской площади города.
Пострадавшую женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас она дает показания полицейским. Обидчиком оказался ее 32-летний сожитель.
По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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Избиение женщины
Инцидент произошел около 9 утра на одной из центральных улиц Днепра.
Пьяный мужчина ударил свою девушку ногой в голову, когда та уже лежала на брусчатке и пыталась закрыть лицо руками.
Ситуацию прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов и сказал, что заплатит 25 тыс. грн тому, кто найдет обидчика женщины.