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Факты / Происшествия

Ногой в голову: в Днепре задержали мужчину, зверски избившего женщину

В Днепре полицейские Шевченковского отделения полиции задержали мужчину, который избил женщину на Европейской площади города.

Пострадавшую женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас она дает показания полицейским. Обидчиком оказался ее 32-летний сожитель.

По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Мужчина избил женщину в Днепре - его задержали

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Избиение женщины

Инцидент произошел около 9 утра на одной из центральных улиц Днепра.

Пьяный мужчина ударил свою девушку ногой в голову, когда та уже лежала на брусчатке и пыталась закрыть лицо руками.

Ситуацию прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов и сказал, что заплатит 25 тыс. грн тому, кто найдет обидчика женщины.

Источник: Нацполиция

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