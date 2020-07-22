В Запорожье мужчина избил военнослужащего батальона Азов, когда тот сделал ему замечание.

Так, военный приехал в город в отпуск из зоны проведения ООС.

— У продовольственного супермаркета на улице Космической он сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам. Это привело к конфликту и агрессивный мужчина нанес потерпевшему удары по голове, после чего он потерял сознание. Правонарушитель с места происшествия скрылся, — отметили в полиции.

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас его состояние здоровья остается стабильно тяжелым, мужчина лежит в коме.

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Для выяснения обстоятельств происшествия правоохранители опросили свидетелей, изъяли и посмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Полиция смогла поймать преступника через несколько часов. Им оказался ранее судимый житель Запорожья.

Избиение ветерана во Львове

Во Львове компания ромов избила ветерана войны Ирину Командор, которая пыталась помешать краже из сумки прохожей. Женщина сообщила о нападении в Facebook, но соцсеть удалила ее пост.

Ирина рассказала, что увидела как ромка на остановке общественного транспорта хотела ограбить женщину, поэтому сразу вмешалась и подняла шум.