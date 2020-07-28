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Факти / Надзвичайні події

Ногою в голову: у Дніпрі затримали чоловіка, який жорстоко побив жінку

У Дніпрі поліцейські Шевченківського відділення поліції затримали чоловіка, який побив жінку на Європейській площі міста.

Постраждалу жінку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Зараз вона надає свідчення поліцейським. Кривдником виявився її 32-річний співмешканець.

За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Чоловік побив жінку у Дніпрі - його затримали

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Побиття жінки

Інцидент стався близько 9 ранку на одній із центральних вулиць Дніпра.

П’яний чоловік вдарив свою дівчину ногою у голову, коли та вже лежала на бруківці і намагалася закрити обличчя руками.

Ситуацію прокоментував мер Дніпра Борис Філатов та сказав, що заплатить 25 тис. грн тому, хто знайде кривдника жінки.

Джерело: Нацполіція

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