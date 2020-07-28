В Днепре мужчина жестоко избил свою девушку - видео

В центре Днепра утром 28 июля мужчина с кулаками набросился на свою сожительницу.
Свидетелями инцидента на Европейской площади стали обычные прохожие, которые успели снять видео и вызвать полицию.
Пьяный мужчина продолжал бить свою девушку, когда та уже лежала на брусчатке и пыталась закрыть лицо руками.
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Мужчину задержали полицейские, а пострадавшую госпитализировали в ближайшую больницу.
Жестокое видео быстро распространилось в местных сообществах.
Пользователей соцсетей возмутило то, что в момент избиения женщины никто не смог дать отпор нападающему.
По данному факту было внесены сведения в журнал единого учета, вскоре будет дана правовая квалификация события.
В соцсетях начали “поиски” страницы жестокого мужчины.
Избиение беременной женщины в Одессе
20 июля в одесском маршрутном такси неадекватный мужчина избил беременную женщину, которая сделала ему замечание.
Драка произошла в маршрутке №168, которая направляется от улицы Маршала Говорова до ТЦ Суворовский.
После просьбы уступить место в маршрутке мужчина сначала угрожал женщине, что сейчас ударит ее, после чего толкнул и набросился на нее с кулаками.