На курорте Чешме в турецкой провинции Измир избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Нападение на девушку совершила служба безопасности пляжа Момо, рассказала сама Кирилюк в Instagram.
Ее и еще троих девушек били в лицо, сообщила модель и добавила, что уже написала заявление в полицию.
По словам Кирилюк, охрана пытается скрыть преступление и выставить все так, будто ее избил ее же парень.
В то же время полиции не удается получить записи с камер наблюдения ночного клуба, расположенного на пляже, рассказала пострадавшая.
Кирилюк начала модельную карьеру в 18 лет в США. Также работала в Италии, Франции и Германии.
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Избиение в поезде Укрзализныци
Укрзализныця заявила, что уволит всех работников поезда Мариуполь-Киев, в котором избили и пытались изнасиловать Анастасию Луговую.
Нападение на Луговую в поезде Мариуполь — Киев произошло ночью 31 июля. Обнаженный мужчина ворвался к ней в купе, когда там находился еще 6-летний сын Луговой, и начал ее избивать.
Жертва убийцы смогла от него убежать, а проводники после этого пытались “решить” дело деньгами, потому что боялись, что их уволят.
Фото: dariakyryliuk