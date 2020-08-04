На курорте Чешме в турецкой провинции Измир избили украинскую модель Дарью Кирилюк.

Нападение на девушку совершила служба безопасности пляжа Момо, рассказала сама Кирилюк в Instagram.

Ее и еще троих девушек били в лицо, сообщила модель и добавила, что уже написала заявление в полицию.

По словам Кирилюк, охрана пытается скрыть преступление и выставить все так, будто ее избил ее же парень.

В то же время полиции не удается получить записи с камер наблюдения ночного клуба, расположенного на пляже, рассказала пострадавшая.

Кирилюк начала модельную карьеру в 18 лет в США. Также работала в Италии, Франции и Германии.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kyryliuk (@dariakyryliuk) 2 Авг 2020 в 12:48 PDT

Избиение в поезде Укрзализныци

Укрзализныця заявила, что уволит всех работников поезда Мариуполь-Киев, в котором избили и пытались изнасиловать Анастасию Луговую.

Нападение на Луговую в поезде Мариуполь — Киев произошло ночью 31 июля. Обнаженный мужчина ворвался к ней в купе, когда там находился еще 6-летний сын Луговой, и начал ее избивать.

Жертва убийцы смогла от него убежать, а проводники после этого пытались “решить” дело деньгами, потому что боялись, что их уволят.

Фото: dariakyryliuk