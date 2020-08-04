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Факти / Надзвичайні події

На турецькому пляжі побили українську модель Дарину Кирилюк

На курорті Чешме в турецькій провінції Ізмір побили українську модель Дарину Кирилюк.

Напад на дівчину скоїла служба безпеки пляжу Момо, розповіла сама Кирилюк в Instagram.

Її та ще трьох дівчат били в обличчя, повідомила модель і додала, що вже написала заяву до поліції.

За словами Кирилюк, охорона намагається приховати злочин і виставити усе так, ніби її побив її ж хлопець.

Водночас поліції не вдається отримати записи з камер спостереження нічного клубу, який розташований на пляжі, розповіла постраждала.

Кирилюк розпочала модельну кар’єру у 18 років у США. Також працювала в Італії, Франції та Німеччині.

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Публикация от Daria Kyryliuk (@dariakyryliuk)

Побиття у поїзді Укрзалізниці

Укрзалізниця заявила, що звільнить усіх працівників потяга Маріуполь-Київ, в якому побили та намагалися зґвалтувати Анастасію Лугову.

Напад на Лугову в потязі Маріуполь – Київ стався вночі 31 липня. Оголений чоловік увірвався до неї в купе, коли там перебував ще 6-річний син Лугової, та почав її бити.

Жертва нападника змогла від нього втекти, а провідники після цього намагалися “владнати” справу грошима, бо боялися, що їх звільнять.

Фото: dariakyryliuk

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