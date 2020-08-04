На курорті Чешме в турецькій провінції Ізмір побили українську модель Дарину Кирилюк.
Напад на дівчину скоїла служба безпеки пляжу Момо, розповіла сама Кирилюк в Instagram.
Її та ще трьох дівчат били в обличчя, повідомила модель і додала, що вже написала заяву до поліції.
За словами Кирилюк, охорона намагається приховати злочин і виставити усе так, ніби її побив її ж хлопець.
Водночас поліції не вдається отримати записи з камер спостереження нічного клубу, який розташований на пляжі, розповіла постраждала.
Кирилюк розпочала модельну кар’єру у 18 років у США. Також працювала в Італії, Франції та Німеччині.
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Побиття у поїзді Укрзалізниці
Укрзалізниця заявила, що звільнить усіх працівників потяга Маріуполь-Київ, в якому побили та намагалися зґвалтувати Анастасію Лугову.
Напад на Лугову в потязі Маріуполь – Київ стався вночі 31 липня. Оголений чоловік увірвався до неї в купе, коли там перебував ще 6-річний син Лугової, та почав її бити.
Жертва нападника змогла від нього втекти, а провідники після цього намагалися “владнати” справу грошима, бо боялися, що їх звільнять.
Фото: dariakyryliuk