В Турции разгорелся скандал после того, как украинская модель Дарья Кирилюк заявила в полицию о том, что в пятницу вечером, 31 июля, ее вместе с группой друзей избили охранники клуба на пляже Момо в Чешме.

Кирилюк рассказала, что охранники избили ее и еще троих девушек без всякой причины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kyryliuk (@dariakyryliuk) 2 Авг 2020 в 12:48 PDT

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в своем заявлении об этом инциденте осудил избиение Кирилюк.

— Такое никогда не должно совершаться в туристической зоне, особенно против женщины, — сказал он.

По словам пострадавшей Кирилюк, администрация клуба пытается скрыть преступление и выставить все так, будто ее избил ее же парень.

— Сначала они избили меня и моего парня, а затем утверждают, что мой парень избивает меня, — написала модель в соцсети и добавила, что имена тех, кто избил ее — Мирач и Дада.

Что пишут турецкие СМИ

Турецкие СМИ пишут о свидетеле, который утверждает, что живет напротив дома, арендованного Кирилюк и ее парнем, и слышал крики из противоположного дома около 22.00 в ночь на 31 июля.

— Три человека спорили. Они были, вероятно, пьяные. Они ругались по-английски. Я видел избитую молодую женщину. Она вышла из дома и спряталась. Я позвонил в полицию, — рассказал он.

Драку между Кирилюк и ее парнем якобы сняли камеры безопасности.

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Позиция пляжного клуба

Администрация пляжа в социальных сетях заявила, что сотрудники службы безопасности не били Кирилюк, как она это утверждает.

Владелец пляжа в Чешме Бурак Бешер сказал, что инцидент произошел за пределами заведения и не имеет отношения к его сотрудникам.

— Инцидент расстроил нас. Мы говорим о том, что происходит, мы не лжем, есть свидетели, и мы будем применять законные способы, — заявил он.

История: Hurriyet, CNN Turk

Фото: Hurriyet, dariakyryliuk