У Туреччині розгорівся скандал після того, як українська модель Дар’я Кирилюк заявила до поліції про те, що в п’ятницю ввечері, 31 липня, її разом із групою друзів побили охоронці клубу на пляжі Момо в Чешмі.

Кирилюк розповіла, що охоронці побили її та ще трьох дівчат без будь-якої причини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kyryliuk (@dariakyryliuk) 2 Авг 2020 в 12:48 PDT

Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой у своїй заяві про цей інцидент засудив побиття Кирилюк.

– Таке ніколи не повинно відбуватися в туристичній зоні, особливо проти жінки, – сказав він.

За словами постраждалої Кирилюк, адміністрація клубу намагається приховати злочин і виставити все так, ніби її побив її ж хлопець.

– Спочатку вони побили мене і мого хлопця, а потім стверджують, що мій хлопець б’є мене, – написала модель в соцмережі і додала, що імена тих, хто побив її – Мірач і Дада.

Що пишуть турецькі ЗМІ

Турецькі ЗМІ пишуть про свідка, який стверджує, що живе навпроти будинку, орендованого Кирилюк та її хлопцем, і чув крики з протилежного будинку близько 22.00 в ніч на 31 липня.

– Три людини сперечалися. Вони були, ймовірно, п’яні. Вони лаялися англійською. Я бачив побиту молоду жінку. Вона вийшла з дому і заховалася. Я подзвонив до поліції, – розповів він.

Бійку між Кирилюк та її хлопцем нібито зняли камери безпеки.

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Позиція пляжного клубу

Адміністрація пляжу в соціальних мережах заявила, що співробітники служби безпеки не били Кирилюк, як вона це стверджує.

Власник пляжу в Чешмі Бурак Бешер сказав, що інцидент стався за межами закладу і не має відношення до його співробітників.

– Інцидент засмутив нас. Ми кажемо про те, що відбувається, ми не брешемо, є свідки, і ми будемо застосовувати законні способи, – заявив він.

Джерело: Hurriyet, CNN Turk

Фото: Hurriyet, dariakyryliuk