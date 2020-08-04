Побиття моделі Дар’ї Кирилюк має розслідуватися прозоро та об’єктивно.

Із такою заявою виступив заступник голови МВС Антон Геращенко.

– Я провів зустріч з заступником посла Туреччини в Україні – пані Букет Кабакджи та передав їй звернення з приводу жорстокого побиття громадянки України Дар’ї Кирилюк, яка була по-звірячому побита в турецькому місті Чешме разом з ще трьома жінками, – написав він у своєму Facebook.

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Геращенко зазначив, що українська сторона розраховує на справедливе притягнення винних до відповідальності.

Що сталося тієї ночі

У ніч на 31 липня в одному із турецьких клубів українську модель Дар’ю Кирилюк побили на пляжі разом із компанією друзів.

За словами постраждалої, адміністрація клубу намагається приховати злочин і виставити все так, ніби її побив її ж хлопець.

Бійку між Кирилюк та її хлопцем нібито зняли камери безпеки.

У заяві, зробленій пляжним клубом у соціальних мережах, стверджується, що співробітники служби безпеки не причетні до травми Кирилюк.

Фото: dariakyryliuk