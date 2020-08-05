Взрыв в Бейруте: последние новости о катастрофе

Вечером 4 июля столицу Ливана Бейрут шокировал звук взрыва, который был слышен за несколько километров. Быстро выяснилось, что он произошел на одном из кораблей в порту города.

Взрыв в Бейруте был настолько сильным, что повредил корабли и дома рядом с портом.

Десятки человек погибли от взрыва в столице Ливана, сотни пострадали. До сих пор продолжается установление всех обстоятельств этого трагического события.

Факты ICTV рассказывают, что известно о взрыве в Бейруте и что к нему привело.

Число жертв и убытки

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что количество жертв превысило 100 человек, еще почти 4 тыс. человек ранены и нуждаются в помощи. Обломками зданий и стекла, на расстоянии нескольких километров ранены сотни людей, многим порезало шею и конечности.

В районе взрыва находились четыре больницы, которые сейчас не могут функционировать. Другие медучреждения переполнены, люди лежат в полу в коридорах. Ливан просит ВОЗ и Катар о помощи.

Чтобы помочь раненым, в городе организуют полевые госпитали. Их присылают Катар, Иран, Оман, Кувейт, также гуманитарную помощь должен предоставить Израиль. Уже в ближайшее время начнут работать от 6 до 8 подобных медицинских учреждений.

По подсчетам губеранатора Бейрута Марвана Абуда непосредственные убытки составят около $3-5 млрд. Разрушение значительной части инфраструктуры порта сильно навредит экономике Ливана.

Именно через Бейрут страна получала львиную долю импорта пшеницы из Украины и России.

Что взорвалось

Взорвались 2,7 тонны нитрата аммония (аммиачная селитра). Это соль азотной кислоты, которую используют в качестве удобрения в сельском хозяйстве или как полуфабрикат для других удобрений.

Нитрат аммония в смеси с горючими углеродными материалами также используют в промышленности как взрывчатку. В Бейруте взрыв был настолько сильным, что вызвал подземные колебания силой 3,3 балла по шкале Рихтера. Фактически, это небольшое землетрясение.

В сельском хозяйстве к нитрату аммония добавляют мел, что позволяет уменьшить вероятность взрыва. Однако неправильное хранение или транспортировка может привести к его детонации.

2,7 тонны нитрата аммония в эквиваленте равны двум тоннам тротила.

Для сравнения: во время теракта в 1995 году в США в Оклахома-Сити нападавшие использовали две тонны нитрата аммония, чего было достаточно, чтобы разрушить несколько зданий. Тогда погибли 169 человек.

Почему произошел взрыв

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что взрыв произошел из-за детонации 2 750 тонн нитрата аммония, который выгрузили из судна Rhosus еще в 2014 году.

По результатам заседания Совета по вопросам обороны страны стало известно, что конфискованная селитра сохранялась на складе 12-го причала, ее должны были утилизировать.

Недавно на пирсе была инспекция, которая обнаружила щель, через которую можно пробраться на склад, поэтому ее приказали залатать.

Предварительные результаты расследования показали, что взрыв произошел во время сварочных работ, которые должны были закрыть доступ внутрь, однако искры спровоцировали возгорание петард, а дальше пошла цепная реакция. В результате взрыва почти вся инфраструктура порта в Бейруте полностью разрушена.

Ливанское правительство требует расследовать дело в течение пяти дней, а между тем руководство страны рекомендует объявить чрезвычайное положение в городе.

Кому принадлежит судно

Фактическим владельцем судна Rhosus был российский предприниматель Игорь Гречушкин. Эту информацию подтверждают моряки, которые там работали. Сейчас владелец судна проживает на Кипре, хотя он уроженец Хабаровска.

Моряки говорят, что после ареста судна он фактически бросил корабль на произвол судьбы.

По информации СМИ Ливана, корабль шел под молдавским флагом из Грузии в Мозамбик, и был задержан в ливанском порту из-за нарушения правил эксплуатации судна еще в 2013 году.

Позже, эту же версию подтвердил и Высший совет обороны страны, сообщив, что вещества хранились на складах около шести лет.

Сейчас Ливан сосредоточился на расследовании происшествия, чтобы установить всех виновных и привлечь их к ответственности.

Однако пройдет еще немало времени, прежде чем жители Бейрута придут в себя после этой катастрофы.

Андрей Гетьман

Владислав Бомбела