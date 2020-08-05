Вибух у Бейруті: останні новини про катастрофу

Ввечері 4 липня столицю Лівану Бейрут шокував звук вибуху, який було чутно за кілька кілометрів. Швидко з’ясувалося, що він стався на одному з кораблів у порту міста.

Вибух у Бейруті був настільки сильним, що пошкодив кораблі і домівки поруч з портом.

Десятки людей загинули від вибуху у столиці Лівану, сотні постраждали. Досі триває встановлення всіх обставин цієї трагічної події.

Факти ICTV розповідають, що відомо про вибух у Бейруті і що до нього призвело.

Кількість жертв і збитки

Міністр охорони здоров’я Лівану Хамад Хасан повідомив, що кількість жертв перевищила 100 осіб, ще майже 4 тис. людей поранені та потребують допомоги. Уламками будівель і скла, на відстані кількох кілометрів поранено сотні людей, багатьом порізало шию та кінцівці.

Серед загиблих – генеральний секретар християнської партії Катаїб Назар Наджарян, який представляв вірменську громаду. Його автомобіль проїжджав біля воріт порту в момент вибуху.

В районі вибуху знаходилися чотири лікарні, які нині не можуть функціонувати. Інші медзаклади переповнені, люди лежать на підлозі у коридорах. Ліван просить ВООЗ та Катар про допомогу.

Щоб допомогти пораненим, у місті організовують польові шпиталі. Їх надсилають Катар, Іран, Оман, Кувейт, також гуманітарну допомогу повинен надати Ізраїль. Вже найближчим часом почнуть працювати від 6 до 8 подібних медичних закладів.

За підрахунками губеранатора Бейрута Марвана Абуда безпосередні збитки складать близько $3-5 млрд. Руйнування значної частини інфраструктури порту сильно зашкодить економіці Лівану.

Саме через Бейрут країна отримувала левову частину імпорту пшениці з України та Росії.

Що вибухнуло

Вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачна селітра). Це сіль азотної кислоти, яку використовують як добриво у сільському господарстві або як напівфабрикат для інших добрив.

Нітрат амонію у суміші з горючими вуглеводними матеріалами також використовують у промисловості як вибухівку. У Бейруті вибух був настільки сильним, що спричинив підземні коливання силою 3,3 бали за шкалою Ріхтера. Фактично, це невеликий землетрус.

У сільському господарстві до нітрату амонію додають крейду, що дозволяє зменшити ймовірність вибуху. Однак неправильне зберігання або транспортування може призвести до його детонації.

2,7 тонни нітрату амонію в еквіваленті дорівнюють двом тоннам тротилу.

Для порівняння: під час теракту у 1995 році у США в Оклахома-Сіті нападники використали дві тонни нітрату амонію, чого було достатньо, щоб зруйнувати кілька будівель. Тоді загинуло 169 людей.

Чому стався вибух

Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що вибух стався через детонацію 2 750 тонн нітрату амонію, який вигрузили із судна Rhosus ще у 2014 році.

За результатами засідання Ради з питань оборони країни стало відомо, що конфіскована селітра зберігалася на складі 12-го причалу, її повинні були утилізувати.

Нещодавно на пірсі була інспекція, яка виявила щілину, через яку можна пробратися на склад, тому її наказали залатати.

Попередні результати розслідування показали, що вибух стався під час зварювальних робіт, які повинні були закрити доступ всередину, однак іскри спровокували займання петард, а далі пішла ланцюгова реакція. У результаті вибуху майже вся інфраструктура порту у Бейруті вщент зруйнована.

Ліванський уряд вимагає розслідувати справу протягом п’яти днів, а тим часом керівництво країни рекомендує оголосити надзвичайний стан у місті.

Свої версії щодо катастрофа висували й інші країни. Зокрема президент США Дональд Трамп припустив, посилаючись на “розмови з деякими генералами”, що в порту Бейрута підірвали бомбу, і що це була цілеспрямована “атака”. Однак глава Сполучених Штатів не надав жодних подробиць або доказів.

А пізніше, американська телекомпанія CNN з посиланням одразу на три джерела у військових структурах повідомила, що Пентагон не має інформації про те, що вибух був наслідком атаки. Військові на умовах анонімності заявили, що не знають, про що говорив Трамп.

В арабських медіа припускають, що Ізраїль міг завдати ракетний удар. Перша ціль – фабрика з виробництва муки, друга – склад. Там, за даними ізраїльської розвідки, нібито знаходилися ракети з хімічною “начинкою”, які завезли з Ірану.

Зброю передали проіранським екстремістам з організації Хезболла, яка має на меті знищення Ізраїлю.

Однак нині Ізраїль офіційно запевняє, що не причетний до інциденту.

Ще одна версія арабських ЗМІ – спроба замаху на колишнього прем’єр-міністра Саада Харірі напередодні винесення вердикту Міжнародного трибуналу у справі вбивства його батька Рафіка Харірі в 2005 році.

Кому належить судно

Фактичним власником судна Rhosus був російський підприємець Ігор Гречушкін. Цю інформацію підтверджують моряки, які там працювали. Нині власник судна проживає на Кіпрі, хоча він уродженець Хабаровська.

Моряки кажуть, що після арешту судна він фактично кинув корабель напризволяще.

За інформацією ЗМІ Лівану, корабель йшов під молдавським прапором з Грузії в Мозамбік, і був затриманий в ліванському порту через порушення правил експлуатації судна ще у 2013 році.

Пізніше, цю ж версію підтвердила і Вища рада оборони країни, повідомивши, що речовини зберігалися на складах близько шести років.

Нині Ліван зосередився на розслідуванні події, щоб встановити всіх винних і притягнути їх до відповідальності.

Однак пройде ще чимало часу, перш ніж жителі Бейрута отямляться після цієї катастрофи.

Андрій Гетьман

Владислав Бомбела