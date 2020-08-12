В Железном Порту мужчина сломал позвоночник на водном аттракционе

В селе Железный Порт в Херсонской области мужчина получил серьезную травму на водном аттракционе. Полиция открыла дело.

Муж с женой отдыхали на аттракционе под названием Бэтмен, где и случилась трагедия.

— Рука мужа соскользнула, его бросило на брезентовое перекрытие Бэтмена. Трое водителей даже не оглянулись и не поинтересовались, что происходит с пассажирами! Несколько минут, пока они не увидели, его било всеми частями тела об воду на тонком брезенте и на бешеной скорости, — рассказала жена пострадавшего херсонка Олеся Каменева.

Читайте: Большая рыба затянула в воду: на Закарпатье утонул рыбак

В результате происшествия у мужчины сломан позвоночник (шея) — 5, 6 и 7 позвонок, не двигаются руки и ноги. Кроме того, у его двухстороннее воспаление легких.

В Херсонской полиции рассказали, что мужчину госпитализировали. По этому факту открыто уголовное дело по ст. 291 УК Украины. Лодка и аттракцион изъяты в рамках следствия.

Аттракцион Бэтмен несколько похож на привычный Банан, однако имеет несколько параллельных рядов с посадочными местами. Аттракцион цепляют к лодке и возят по морю на большой скорости.

В Кривом Роге 5-летняя девочка утонула в бассейне

В Днепропетровской области 17 июля взрослые не усмотрели за 5-летним ребенком, который плавал в бассейне во дворе своего дома.

Когда родители оставили девочку без присмотра, она случайно утонула.

Источник: Типичный Херсон