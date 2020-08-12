У Залізному Порту чоловік зламав хребет на водному атракціоні

У селі Залізний Порт у Херсонській області чоловік отримав серйозну травму на водному атракціоні. Поліція відкрила справу.

Чоловік з дружиною відпочивали на атракціоні під назвою Бетмен, де і сталася трагедія.

– Рука чоловіка зісковзнула, його кинуло на брезентове перекриття Бетмена. Троє водіїв навіть не озирнулися і не поцікавилися, що відбувається з пасажирами! Кілька хвилин, поки вони не побачили, його било усіма частинами тіла об воду на тонкому брезенті і на скаженій швидкості, – розповіла дружина потерпілого херсонка Олеся Каменєва.

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В результаті події у чоловіка зламаний хребет (шия) – 5, 6 та 7 хребець, не рухаються руки і ноги. Крім того, у його двостороннє запалення легенів.

У Херсонській поліції розповіли, що чоловіка госпіталізували. За цим фактом порушено кримінальну справу за ст. 291 КК України. Човен та атракціон вилучені в рамках слідства.

Атракціон Бетмен дещо схожий на звичний Банан, проте має кілька паралельних рядів з посадковими місцями. Атракціон чіпляють до човна та возять морем на шаленій швидкості.

У Кривому Розі 5-річна дівчинка потонула в басейні

На Дніпропетровщині 17 липня дорослі не вгледіли за 5-річною дитиною, яка плавала в басейні у дворі свого будинку.

Коли батьки залишили дівчинку без нагляду, вона випадково втопилася.

Джерело: Типичный Херсон