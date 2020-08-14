50 тыс. грн за сломанную шею: подробности трагедии на аттракционе в Железном Порту

В селе Железный Порт в Херсонской области 40-летний Иван Каменев попал в реанимацию после водного аттракциона.

Иван с братом пошел кататься на аттракционе Бэтмен, однако не удержался на бешеной скорости и в трех местах сломал позвоночник.

Мужчина находится в реанимации, прикованный к постели и не чувствует ничего ниже пояса.

По словам брата пострадавшего Александра Каменева, мужчина упал в заднюю часть аттракциона, потом его перебросило и тот влетел головой вниз.

Администратор аттракциона от разговора с журналистами отказался и заявил, что ничего не знает.

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Никаких документов, разрешений или сертификатов в пункте проката нет. В так называемом офисе на причале менеджер неожиданно уехал в Херсон. В сельсовете, где и должны выдавать разрешения предпринимателям, тоже никого нет.

В полиции тем временем открыли уголовное производство.

Александр добавил, что владельцы аттракционов уже предложили 50 тыс. грн компенсации. Хотя Ивана Каменева ждет несколько операций, которые будут стоить около 200 тыс. грн, однако это еще не гарантия, что он будет ходить.

В Железном Порту мужчина сломал позвоночник на водном аттракционе

В селе Железный Порт в Херсонской области мужчина получил серьезную травму на водном аттракционе.

В результате происшествия у мужчины сломан позвоночник (шея) — 5, 6 и 7 позвонок, не двигаются руки и ноги. Кроме того, у его двухстороннее воспаление легких.

В Херсонской полиции рассказали, что по этому факту открыто уголовное дело по ст. 291 УК Украины. Лодка и аттракцион изъяты в рамках следствия.

Аттракцион Бэтмен несколько похож на привычный Банан, однако имеет несколько параллельных рядов с посадочными местами. Аттракцион цепляют к лодке и возят по морю на большой скорости.