50 тис. грн за зламану шию: подробиці трагедії на атракціоні у Залізному Порту

У селі Залізний Порт у Херсонській області 40-річний Іван Камєнєв потрапив у реанімацію після водного атракціону.

Іван з братом пішов кататися на атракціоні Бетмен, проте не втримався на шаленій швидкості й у трьох місцях зламав хребет.

Чоловік перебуває у реанімації, прикутий до ліжка і не відчуває нічого нижче поясу.

За словами брата постраждалого Олександра Камєнєва, чоловік упав у задню частину атракціону, потім його перекинуло і той влетів головою вниз.

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Адміністратор атракціону від розмови із журналістами відмовився та заявив, що нічого не знає.

Жодних документів, дозволів або сертифікатів у пункті прокату немає. У так званому офісі на причалі менеджер зненацька помчав у Херсон. У сільраді, де й мають видавати дозволи підприємцям, теж нікого немає.

У поліції тим часом відкрили кримінальне провадження.

Олександр додав, що власники атракціонів вже запропонували 50 тис. грн компенсації. Хоча Івана Камєнєва чекає кілька операцій, які коштуватимуть близько 200 тис. грн, проте це ще не гарантія, що чоловік буде ходити.

У Залізному Порту чоловік зламав хребет на водному атракціоні

У селі Залізний Порт у Херсонській області чоловік отримав серйозну травму на водному атракціоні.

В результаті події у чоловіка зламаний хребет (шия) – 5, 6 та 7 хребець, не рухаються руки і ноги.

У Херсонській поліції розповіли, що за цим фактом порушено кримінальну справу за ст. 291 КК України. Човен та атракціон вилучені в рамках слідства.

Атракціон Бетмен дещо схожий на звичний Банан, проте має кілька паралельних рядів з посадковими місцями. Атракціон чіпляють до човна та возять морем на шаленій швидкості.