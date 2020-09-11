На Киевщине в Сквирском районе полиция ликвидировала посев конопли, который был спрятан в лесу на болоте.

Злоумышленники оборудовали четыре участка для выращивания конопли в труднодоступном месте в скивровском лесу, на общую сумму более 5 млн грн.

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По данным правоохранительных органов, каждое растение было высажено в отдельный горшок.

— Участки с коноплей находились на значительном расстоянии от населенного пункта в труднодоступной и непроходимой части лесного массива. Коноплю высадили рядом с болотом — там, где местные обычно не ходят. Каждый куст произрастал в отдельной пластиковой емкости. Растения были аккуратно выставлены рядами и имели специальные опоры, которые удерживали их от падения во время сильного ветра. Деревья и высокий камыш дополнительно скрывал плантацию от посторонних глаз, — отметил начальник управления по борьбе с наркопреступностью в Киевской области Александр Мельник.

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При осмотре плантации полицейскими был обнаружен хозяйственный инвентарь, ведра и специальные удобрения и поливочный устройство.

Всего было насчитано около 258 кустов конопли.

Дело возбуждено по ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных лиц к незаконному выращиванию конопли.







Спрятали в лесу у болота: на Киевщине обнаружили плантацию конопли / 2 фотографии

Плантации конопли на Киевщине

В конце июля 2020 полиция задержала жителя Киевской области за выращивание конопли и хранение каннабиса.

Правоохранители Деснянского управления полиции обнаружили в 57-летнего мужчины на территории фермерского хозяйства 400 кустов и почти 3 кг готовой наркотической продукции. Стоимость изъятого составляет около 5 млн грн.