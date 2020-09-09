Сотрудники СБУ Одесской области предотвратили сбыт 112 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке оценивается в $17 млн.

Наркотики пограничники обнаружили в контейнере с бананами, прибывшем из Эквадора. В целом — 100 брикетов кокаина.

На большинстве из них имеется маркировка с букв и цифр о принадлежности к определенному наркосиндикату.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех лиц, причастных к контрабанде наркотиков.

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Бананы с кокаином: в порту под Одессой обнаружили 112 кг наркотиков / 3 фотографии

Кокаин в порту Одессы

В порту Южный под Одессой партии наркотиков задерживают довольно часто. 5 мая кокаин нашли также в грузе с бананами из Южной Америки.

Тогда партия была вдвое меньше — 53,4 кг стоимостью 200 млн грн.

45 брикетов были спрятаны среди легального груза.