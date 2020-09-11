На Київщині у Сквирському районі поліція ліквідувала посів конопель, який був захований у лісі на болоті.

Зловмисники облаштували чотири ділянки для вирощування конопель у важкодоступному місці у скиврівському лісі, загальною сумою понад 5 млн грн.

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За даними правоохоронних органів, кожна рослина була висаджена в окремий горщик.

– Ділянки з коноплями знаходилися на значній відстані від населеного пункту у важкодоступній та непрохідній частині лісового масиву. Коноплі висадили поряд із болотом – там, де місцеві зазвичай не ходять. Кожен кущ проростав у окремій пластиковій ємності. Рослини були акуратно виставлені рядами та мали спеціальні опори, які утримували їх від падіння під час сильного вітру. Дерева та високий очерет додатково приховував посів від сторонніх очей, – зазначив начальник управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області Олександр Мельник.

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Під час огляду плантації поліцейськими був виявлений господарський інвентар, відра і спеціальні добрива та поливальний пристрій.

Загалом було нараховано близько 258 кущів конопель.

Справу відкрито за ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) КК України. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб до незаконного вирощування конопель.







Сховали у лісі біля болота: на Київщині виявили плантацію конопель / 2 фотографии

Плантації конопель на Київщині

Наприкінці липня 2020 року поліція затримала мешканця Київської області за вирощування конопель та зберігання канабісу.

Правоохоронці Деснянського управління поліції виявили у 57-річного чоловіка на території фермерського господарства 400 кущів та майже 3 кг готової наркотичної продукції. Вартість вилученого становить близько 5 млн грн.