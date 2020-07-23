Полиция задержала жителя Киевской области за выращивание конопли и хранение каннабиса.

Правоохранители Деснянского управления полиции обнаружили в 57-летнего мужчину на территории фермерского хозяйства 400 кустов и почти 3 кг готовой наркотической продукции, который в специальных условиях выращивал, изготавливал и хранил наркотические растения.

Стоимость изъятого составляет около 5 млн грн.

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Сейчас мужчине объявили о подозрении по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) и ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли).

Злоумышленнику грозит лишение свободы от семи до десяти лет.















Наркотиков на 5 млн грн: на Киевщине задержали владельца плантации конопли / 4 фотографии

Продажа наркотиков в Украине

В начале июля в Ровенской области полиция перекрыла канал сбыта наркотиков в исправительную колонию. Организаторами были руководитель одного из отделений колонии, криминальный авторитет и двое жителей Ровенской и Львовской областей.

По данным полиции, жительница Львовской области занималась приобретением и упаковкой наркотических средств. Житель Ровенской области передавал замаскированные наркотики работнику колонии.