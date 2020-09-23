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Факты / Происшествия

Присвоили почти 900 тонн металлолома: СБУ задержала руководителей завода Укрзализныци

На Львовщине СБУ разоблачила руководство Львовского локомотиворемонтного завода, который входит в структуру Укрзализныци, на махинациях с имуществом предприятия.

По данным предварительного следствия, руководители завода разработали схему, по которой они присваивали металлолом, подрабатывая юридическую и финансовую отчетность.

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По поддельным документам металлолом якобы возвращался фирмам, которые осуществляли на заводе техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.

На самом деле он вывозился в коммерческие структуры для реализации.

По данным правоохранителей, на одной такой сделке руководители завода присвоили около 20 тонн лома почти 1 млн грн.

Во время обысков было обнаружено 891 тонну неучтенного металлолома, изъято финансово-хозяйственную документацию, доказывающую причастность руководства к незаконным действиям.

Бывшим и действующим чиновникам предприятия сообщено о подозрении по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины.

  • Розкрадання металобрухту
  • Розкрадання металобрухту
  • Розкрадання металобрухту
  • Розкрадання металобрухту
  • Розкрадання металобрухту
  • Розкрадання металобрухту
  • Розкрадання металобрухту
  • Розкрадання металобрухту
Присвоили почти 900 тонн металлолома: СБУ задержала руководителей завода Укрзализныци / 4 фотографии

Взяточничество

22 сентября главу госпредприятия НАН уличили в вымогательстве $200 тыс. За денежное вознаграждение чиновник гарантировал бизнес-партнеру помощь и содействие в заключении соглашения об инвестиционной деятельности с последующим получением земельного участка в постоянное пользование.

Предмет сделки была земельный участок в 0,41 га.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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