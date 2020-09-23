На Львівщині СБУ викрила керівництво Львівського локомотиворемонтного завод, який входить до структури Укрзалізниці, на махінаціях з майном підприємства.

За даними досудового слідства, керівники заводу розробили схему, за якої вони привласнювали металобрухт, підробляючи юридичну та фінансову звітність.

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За підробленими документами брухт нібито повертався фірмам, які здійснювали на заводі технічне обслуговування та ремонт рухомого складу.

Насправді ж металобрухт вивозився до комерційних структур для реалізації.

За даними правоохоронців, на одній такій оборудці керівники заводу привласнили близько 20 тонн брухту на майже 1 млн грн.

Під час обшуків було виявлено 891 тонну не облікованого металобрухту, вилучено фінансово-господарську документацію, що доводять причетність керівництва до незаконних дій.

Колишнім та чинним посадовцям підприємства повідомлено про підозру за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ст. 366 (Службове підроблення) КК України.















Привласнили майже 900 тонн металобрухту: СБУ затримала керівників заводу Укрзалізниці / 4 фотографии

Хабарництво

22 вересня очільника держпідприємства НАН викрили на вимаганні $200 тис. За грошову винагороду чиновник гарантував бізнес-партнеру допомогу та сприяння в укладанні угоди про інвестиційну діяльність з подальшим отриманням земельної ділянки у постійне користування.

Предмет угоди була земельна ділянка у 0,41 га.