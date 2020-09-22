Главу государственного предприятия, входящего в состав НАН, уличили в вымогательстве $200 тыс.

За такое денежное вознаграждение чиновник гарантировал бизнес-партнеру помощь и содействие в заключении соглашения об инвестиционной деятельности с последующим получением земельного участка в постоянное пользование.



























Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс. / 7 фотографий

Предмет сделки — земельный участок 0,41 га — также находится в собственности Национальной академии наук Украины.

Двум задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Взяточничество в военной академии Львова

В конце июля во Львове силовики СБУ задержали офицера военной академии за взятку в размере $ 1,2 тыс.

Выяснилось, что за такое вознаграждение капитан пообещал курсанту академии трудоустроить его в Вооруженные силы Украины.

Если суд докажет вину офицера, ему грозит наказание в виде заключения сроком от 5 до 10 лет.