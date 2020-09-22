PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс.

Главу государственного предприятия, входящего в состав НАН, уличили в вымогательстве $200 тыс.

За такое денежное вознаграждение чиновник гарантировал бизнес-партнеру помощь и содействие в заключении соглашения об инвестиционной деятельности с последующим получением земельного участка в постоянное пользование.

  • Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс.
  • Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс.
  • Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс.
  • Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс.
  • Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс.
  • Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс.
  • Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс.
  • Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс.
  • Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс.
  • Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс.
  • Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс.
  • Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс.
  • Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс.
  • Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс.
Руководителя предприятия НАН Украины задержали за взятку в $200 тыс. / 7 фотографий

Предмет сделки — земельный участок 0,41 га — также находится в собственности Национальной академии наук Украины.

Двум задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Взяточничество в военной академии Львова

В конце июля во Львове силовики СБУ задержали офицера военной академии за взятку в размере $ 1,2 тыс.

Выяснилось, что за такое вознаграждение капитан пообещал курсанту академии трудоустроить его в Вооруженные силы Украины.

Если суд докажет вину офицера, ему грозит наказание в виде заключения сроком от 5 до 10 лет.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка