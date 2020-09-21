Сотрудники СБУ и НАБУ разоблачили председателя Харьковского окружного административного суда, когда она передавала своему подчиненному $3 тыс. взятки.

Она давила на одного из судей, требуя принятия необходимого решения в административном деле по земельному вопросу за так называемое вознаграждение.

Правоохранители проверяют другие возможные факты коррупции и причастности к ним сотрудников суда.

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Вскоре председателю харьковского суда объявят подозрение по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины — Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.











В Харькове на передаче $3 тыс. взятки задержали председателя окружного админсуда / 3 фотографии

Коррупция в МОН

В Киеве чиновника Министерства образования будут судить за получение 300 тыс. грн взятки.

Обвиняемый требовал неправомерную выгоду от директора государственного предприятия за победу в конкурсе с призовым фондом в 3 млн грн.

Чиновника задержали летом 2020 года, когда он получал $5 тыс. и 165 тыс. грн.