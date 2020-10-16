В Киеве врачу сообщили о подозрении из-за смерти 2-летнего ребенка

Врачу-хирургу одной из киевских детских больниц сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, вследствие чего умер ребенок.

В феврале 2020 году в больницу госпитализировали 2-летнего мальчика с диагнозом возможного желудочно-кишечного кровотечения и попадания инородного тела в пищевод.

Врач-хирург, который находился на дежурстве, нарушил требования о госпитализации детей до трех лет. По правилам, таких пациентов с подозрением на инородное тело желудочно-кишечного тракта должны перенаправляться в НДСБ Охматдет. Однако дежурный врач принял ребенка в общую хирургию для наблюдения и обследования, назначив консультацию педиатра.

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Через 10 часов врач-хирург назначил мальчику обследования слизистой оболочки пищевода (ФГДС), во время которой у ребенка появилась острая сердечная недостаточность. В результате которой 2-летний мальчик умер.

По заключению экспертов, ребенок умер из-за несвоевременного проведения обследования после поступления в медицинское учреждение и в течение его пребывания в больнице.

Сейчас врач-хирург отстранен от должности.

Киевская местная прокуратура возбудила дело по ст. 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины.

Врачу грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Халатность врачей

В июне на Полтавщине мать обвинила врачей в смерти своего 20-летнего сына. Его отвезли в районную больницу с сильной болью в животе.

После осмотра дежурным врачом парня направили в хирургическое отделение с диагнозом острый панкреатит, но до утра ему ставили капельницы. После обеда 20-летнего парня перевели в реанимацию и таки начали готовить к операции, но уже через час он умер.

Следователи проводят расследование.

Источник: Киевская городская прокуратура