За двенадцать часов не сделали ничего: на Полтавщине из-за халатности врачей умер парень

В Полтавской области мать обвиняет врачей в смерти своего 20-летнего сына. Его отвезли в районную больницу с сильной болью в животе.

После осмотра дежурным врачом парня сразу направили в хирургическое отделение с диагнозом острый панкреатит.

До утра больному ставили капельницы, но желаемого результата это не дало. После обеда его перевели в реанимацию и таки начали готовить к операции, но уже через час парень погиб.

Патологоанатом причиной смерти назвал перитонит и разрыв кишечника. Мать погибшего уверена, что врачи за двенадцать часов не сделали ничего, чтобы спасти ее сына.

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Хирурги своей вины не признают. Они говорят, что у парня была патология кишечника, которую они не решались оперировать. Поэтому, вроде бы, вызвали специалистов из Полтавы, но когда те были в дороге, пациент умер.

Заместитель директора больницы уверяет, что во время второго обхода лично предлагал делать операцию, но больной сам отказался.

Историю болезни парня уже забрали следователи, проверяют, точно ли халатность врачей привела к его смерти.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что халатность врачей в Хмельницкой области привела к смерти четырехлетнего мальчика. Он умер после укола.