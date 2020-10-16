У Києві лікарю повідомили про підозру через смерть 2-річної дитини

Лікарю-хірургу однієї з київських дитячих лікарень повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, внаслідок чого померла дитина.

У лютому 2020 року до лікарні госпіталізували 2-річного хлопчика з діагнозом можливо шлунково-кишкової кровотечі та потрапляння стороннього тіла до стравоходу.

Лікар-хірург, який перебував на чергуванні, порушив вимоги щодо госпіталізації дітей до трьох років. За правилами таких пацієнтів з підозрою на стороннє тіло шлунково-кишкового тракту повинні перенаправлятись до НДСЛ Охматдит. Проте черговий лікар прийняв дитину у загальну хірургію для спостереження та обстеження, призначивши консультацію педіатра.

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Через 10 годин лікар-хірург призначив хлопчику обстеження слизової оболонки стравоходу (ФГДС), під час якої у дитини з’явилась гостра серцева недостатність. У результаті якої 2-річний хлопчик помер.

За висновками експертів, дитина померла через несвоєчасне проведення обстеження після надходження до медичного закладу та впродовж його перебування у лікарні.

Наразі лікаря-хірурга відсторонено від посади.

Київська місцева прокуратура розпочала справу за ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) КК України.

Лікарю загрожує обмеження волі до п’яти років чи позбавлення до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі досудове розслідування ще триває.

Недбалість лікарів

У червні на Полтавщині мати звинуватила лікарів у смерті свого 20-річного сина. Його відвезли у районну лікарню із сильним болем у животі.

Після огляду черговим лікарем хлопця направили до хірургічного відділення із діагнозом гострий панкреатит, але до ранку йому ставили крапельниці. Пообіді 20-річного хлопця перевели до реанімації і таки почали готувати до операції, але вже через годину він помер.

Слідчі проводять розслідування.

Джерело: Київська міська прокуратура