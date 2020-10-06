В селе Мартыновка Хмельницкой области 32-летний мужчина повесил собственного полуторагодовалого сына, а потом покончил жизнь самоубийством.

Горе-отец сначала пытался убить ребенка током, но у него не получилось, из-за чего он решил взяться за веревку.

Повешенными сына и внука нашла пожилая женщина в гараже. Она начала реанимировать родных, но было поздно.

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Мужчину знали в селе как заботливого отца. Горе в семью пришло, когда молодая жена через три месяца после рождения сына покончила с собой — женщина тоже повесилась.

Знакомые самоубийцы объясняют его поведение влиянием секты.

Правоохранители открыли два уголовных производства, они будут проводиться посмертно.

Трагедия в Черкасской области

В Черкасской области отец задушил троих детей, а потом повесился сам.

Тела убитых внуков нашла бабушка.

Отец пошел на такой ужасный шаг из-за ревности.