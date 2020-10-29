Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в Киеве боевика так называемой ЛНР, который воевал против сил АТО.
Мужчина в 2014 году присоединился к “народной милиции ЛНР”, был заместителем командира одного из ее подразделений.
Уроженец Стаханова Луганской области, будучи по образованию инженером, ремонтировал бронетанковую и другую военную автомобильную технику боевиков, которую потом использовали в боевых действиях против украинских защитников.
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Прибыв в Киев, он арендовал помещение в столице, а также работал на одном из предприятий по предоставлению телекоммуникационных услуг. Он использовал подставные документы.
Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, сейчас он находится под стражей.
Задержание боевика
26 октября СБУ задержала боевика так называемой ЛНР.
Мужчина воевал против украинских военных с 2014 года.
Он находился в общегосударственном розыске.