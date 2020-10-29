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Факты / Происшествия

Снимал квартиру и устроился на работу: в Киеве задержан боевик “ЛНР”

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в Киеве боевика так называемой ЛНР, который воевал против сил АТО.

Мужчина в 2014 году присоединился к “народной милиции ЛНР”, был заместителем командира одного из ее подразделений.

Уроженец Стаханова Луганской области, будучи по образованию инженером, ремонтировал бронетанковую и другую военную автомобильную технику боевиков, которую потом использовали в боевых действиях против украинских защитников.

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Прибыв в Киев, он арендовал помещение в столице, а также работал на одном из предприятий по предоставлению телекоммуникационных услуг. Он использовал подставные документы.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, сейчас он находится под стражей.

Бойовик ЛНР СБУ

Задержание боевика

26 октября СБУ задержала боевика так называемой ЛНР.

Мужчина воевал против украинских военных с 2014 года.

Он находился в общегосударственном розыске.

Источник: СБУ

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